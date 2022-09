De typisch Britse eigenschap van netjes in de rij staan vormt vanaf vandaag het ultieme eerbetoon aan koningin Elizabeth. Honderdduizenden mensen trotseren de komende dagen een kilometerslange rij en een wachttijd van mogelijk dertig uur om in Londen afscheid te nemen van de Britse koningin.

De officiële rij voor het laatste eerbetoon start woensdagmiddag pas. Maar een groep fanatiekelingen vormde er dinsdagochtend zelf al een. Uit angst het historische moment te missen, sluiten steeds meer mensen zich bij de groep aan.

Die bivakkeert nu bij Lambeth Bridge in Londen. Dat is zo'n dertien minuten wandelen van Westminster Hall, de plek waar de kist van koningin Elizabeth later op de dag zal worden geplaatst. Een BBC-journalist schrijft op Twitter dat zeker 166 wachtenden de nacht doorbrachten in tenten en met poncho's.

"Regen, sneeuw, wind, hoe slecht het weer ook is", vertelt een van de mensen die dinsdagochtend al in de rij ging staan aan de BBC. "De koningin heeft alle omstandigheden voor ons doorstaan, dan moeten wij hetzelfde voor haar doen."

De kist van Elizabeth staat nu nog in Buckingham Palace en wordt woensdagmiddag naar Westminster Hall gebracht. Daar is het publiek welkom om tot de staatsbegrafenis van komende maandag afscheid te nemen.

Dat kan dag en nacht, en die mogelijkheid is ook hard nodig. Naar schatting 750.000 tot een miljoen mensen willen de koningin een laatste groet brengen. Om die enorme mensenmassa in goede banen te leiden, heeft de Britse overheid onderstaande route aangeduid waar mensen in de rij moeten gaan staan.

De plattegrond waarop de route van de kilometerslange rij is aangeduid. De plattegrond waarop de route van de kilometerslange rij is aangeduid. Foto: UK Government

Rekening houden met een wachttijd van dertig uur

Autoriteiten waarschuwen dat de kilometerslange rij niet bepaald een pretje zal zijn. Zo moeten mensen rekening houden met een wachttijd van dertig uur.

Dat betekent ook 's nachts in de rij staan met amper ruimte om te zitten. Het opzetten van een tent of voor iemand anders een plaatsje vrijhouden is niet toegestaan.

Westminster Hall is vanaf 17.00 uur open voor belangstellenden. Dat blijft zo tot maandag 6.30 uur, de dag van de staatsbegrafenis.