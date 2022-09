Nieuwe bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben meer dan 1.000 hectare natuur in de as gelegd. Bewoners van dat deel van het land zijn geëvacueerd. Met temperaturen tot 40 graden Celsius is het warmer dan ooit in het gebied.

Het vuur ten zuiden van Bordeaux laaide maandag op. Meer dan vijfhonderd mensen in de regio Gironde moesten gedwongen hun huizen verlaten. Het vuur was dinsdag nog niet geblust.

Onder meer twee Canadese blusvliegtuigen helpen de Franse brandweer bij het bestrijden van de vuurzee. Het Canadese materiaal werd ook veelvuldig ingezet tijdens de hete zomermaanden in het zuidwesten van Frankrijk.

Het Franse weerbureau Meteo France registreerde maandag recordtemperaturen voor de maand september. Het kwik liep op tot 39,1 graden. De extreme warmte wordt volgens de weerdienst veroorzaakt door een hittegolf, die is komen overwaaien uit Marokko.

Het zuiden van Frankrijk werd deze zomer meerdere malen geteisterd door natuurbranden. Met name in de zuidwestelijke streek rondom Bordeaux was het geregeld raak.