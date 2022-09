Hongarije heeft de abortuswet aangescherpt. Voordat zwangere vrouwen abortus laten uitvoeren, moeten ze eerst naar de hartslag van de foetus luisteren.

De conservatieve premier Viktor Orbán heeft het nieuwe decreet ondertekend en dat gaat donderdag al in. Vrouwen die dan een abortus wensen, moeten door hun arts geconfronteerd worden met de vitale functies van hun foetus, zo stelt het decreet.

Onder de regering van Orbán is er steeds meer druk komen te staan op de abortuswetgeving. Abortus is sinds 1953 wettelijk toegestaan. Op dit moment mogen zwangere vrouwen binnen de eerste 12 weken van de zwangerschap abortus laten uitvoeren. In sommige gevallen mag de ingreep ook nog in de eerste 24 weken worden uitgevoerd.

Veel (extreem)rechtse partijen willen de abortuswet aanscherpen. De partij Mi Hazánk Mozgalom is blij met de nieuwe maatregel. "Voordat de moeder de abortus laat uitvoeren, krijgt ze eerst een paar seconden de foetus te horen", meldt parlementslid Dora Duro.

Amnesty International is bang dat de maatregel ertoe leidt dat vrouwen nog moeilijker een veilige abortus kunnen laten uitvoeren. Een zorgwekkende stap achteruit, zo omschrijft de mensenrechtenorganisatie de nieuwe abortusregel. "Het zal vrouwen die zich al in een moeilijke situatie bevinden nog verder traumatiseren."