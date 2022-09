Na slechts drie jaar Nur-Sultan te hebben geheten, krijgt de hoofdstad van Kazachstan de oude naam Astana terug. De president Kassym-Jomart Tokayev heeft besloten de naamswijziging terug te draaien, die was bedoeld als eerbetoon aan de vorige president Nursultan Nazarbayev.

De relatie tussen Tokayev en Nazarbayev is de laatste drie jaar bekoeld geraakt. Sinds afgelopen juni mag de oud-president zich al niet meer 'Leider van de Natie' noemen, een titel die speciaal voor hem in het leven was geroepen.

Nazarbayev leidde Kazachstan tussen 1991 en 2019 als een dictatuur. Daarna nam Tokayev het van hem over. De huidige president was een volgeling van zijn voorganger, maar neemt de laatste maanden steeds meer afstand van hem.

Nazarbayev maakte Astana in 1997 de hoofdstad van Kazachstan, in plaats van het grotere Almaty. Hij startte in sneltreinvaart grote bouwprojecten om van de stad een moderne metropool te maken. Er wonen nu ongeveer een miljoen mensen in de stad.



Astana is Kazachs is voor 'hoofdstad'.