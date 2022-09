Een man die vorig jaar een medewerker van een tankstation in Duitsland doodschoot na onenigheid over het dragen van een mondkapje, is dinsdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De medewerker van het tankstation weigerde de man bier te verkopen omdat hij geen mondkapje droeg. Daarop schoot de man de medewerker neer.

De dader, die niet eerder met de politie in aanraking was geweest, kwam in september vorig jaar het tankstation in Idar-Oberstein binnen om bier te kopen. Toen de pompbediende dat weigerde, ging hij weg

Later kwam hij terug met een mondkapje, maar dat deed hij weer af toen hij wilde afrekenen, terwijl een mondkapje destijds verplicht was in verband met het coronavirus. Tijdens de woordenwisseling die ontstond schoot hij de pompbediende neer.

De 49-jarige verdachte verklaarde eerder al dat de "druk van de pandemie hem dwong" de medewerker door het hoofd te schieten. Hij zou het gevoel hebben gehad dat hij in een hoekje werd geduwd en "zag geen andere oplossing".

De verdediging van de man heeft voor de rechtbank gepleit voor doodslag, maar daar ging de rechter niet in mee. De man is ook veroordeeld voor verboden wapenbezit.