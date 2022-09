Zeker 49 Armeense militairen zijn in de nacht van maandag op dinsdag omgekomen bij gevechten aan de Armeens-Azerbeidzjaanse grens. Ook Azerbeidzjan meldt doden als gevolg van de vijandelijkheden, maar noemt geen aantal.

Volgens het Armeense ministerie van Defensie beschoot Azerbeidzjan militaire doelen en burgerdoelen in Armenië. Ook zou het land hebben geprobeerd Armenië binnen te vallen.

Volgens Azerbeidzjan reageerden de eigen troepen juist op Armeense provocaties, waarbij posities van het leger in Azerbeidzjan onder vuur kwamen te liggen.

Tussen de twee landen brak tweemaal oorlog uit rond de betwiste enclave Nagorno-Karabach. Dat gebeurde zowel in de jaren negentig als in 2020.

Sinds de jaren negentig stond het gebied - met steun van Armenië - onder controle van etnisch Armeense bewoners.

Maar in 2020 kreeg Azerbeidzjan de controle over een groot deel van Nagorno-Karabach terug. De zes weken durende oorlog in dat jaar kostte meer dan 6.500 mensen het leven.