Door de dood van Elizabeth II laait in veel landen ook de discussie weer op over het Britse koloniale verleden. Tijdens de zeventig jaar dat de koningin op de troon zat, werden zo'n twintig Britse koloniën onafhankelijk. Maar critici zeggen dat de Britse vorstin nooit actief heeft meegewerkt aan de vrijheid van die onderdrukte landen.

"Wij rouwen niet om de dood van Elizabeth." Zo reageerde de Zuid-Afrikaanse oppositiepartij EFF op het overlijden van de Britse koningin. "Ze heeft tijdens haar heerschappij nooit erkend dat het Verenigd Koninkrijk koloniale gruweldaden heeft gepleegd."

"De koningin heeft meegewerkt aan het toedekken van de bloedige geschiedenis van de Britse dekolonisatie." Dat zei historicus en Harvard-professor Maya Jasanoff in The New York Times. "Hoe groot die geschiedenis is, moeten we nog ontdekken."

Tijdens de jaren dat Elizabeth op de troon zat, drukten de Britten bijvoorbeeld een opstand van de Keniaanse antikoloniale Mau Mau-beweging met grof geweld de kop in. Zo'n elfduizend opstandelingen werden tussen 1952 en 1960 gedood in de voormalige Britse kolonie. Sommigen waren gruwelijk gemarteld. In 2013 kregen zo'n vijfduizend Keniaanse eisers een schadevergoeding van in totaal ruim 20 miljoen euro.

Ook 33 Cypriotische slachtoffers kregen in 2019 een schadevergoeding van de Britten. Tussen 1955 en 1959 waren ze gemarteld op het mediterrane eiland, dat in 1960 onafhankelijk werd.

Leden van het Keniaanse Kikuyu-volk in 1963. De Kikuyu deden mee aan de Mau Mau-opstand. Leden van het Keniaanse Kikuyu-volk in 1963. De Kikuyu deden mee aan de Mau Mau-opstand. Foto: Getty Images

Britten vernietigden documenten over koloniale misdrijven

We zullen misschien nooit weten welke misdaden de Britten allemaal hebben gepleegd in 37 koloniën in Afrika, Azië en de Cariben. De voormalige kolonisatoren hebben duizenden documenten vernietigd die verslag deden van onder meer slavernij, racisme, executies zonder proces en martelingen. Dit gebeurde om de wandaden toe te dekken en de reputatie van de regering en de koningin te beschermen, onthulde The Guardian in 2012.

Wat Elizabeth wekelijks besprak met de Britse premier over buitenlands beleid is bovendien niet openbaar. Wel staat vast dat de Britse vorstin zich in het openbaar nooit duidelijk heeft uitgesproken tegen het kolonialisme. Veel verder dan "we kunnen het verleden niet terugdraaien" kwam ze niet.

Elizabeth II begroet oorspronkelijke bewoner van Canada Chief David Ahenakew tijdens een bezoek aan het land in 1973. Elizabeth II begroet oorspronkelijke bewoner van Canada Chief David Ahenakew tijdens een bezoek aan het land in 1973. Foto: Getty Images

Elizabeth II stond voor velen symbool voor koloniale onderdrukking

Elizabeth II stond tot aan haar dood symbolisch aan het hoofd van het Gemenebest. Dat is een vrijwillig samenwerkingsverband van 54 voornamelijk voormalige Britse koloniën, waaronder Canada, Australië, India, Nigeria, Pakistan en Nieuw-Zeeland.

In feite richtten de Britten het Gemenebest op om zoveel mogelijk invloed te houden op de voormalige koloniën. Die zouden nog sturing nodig hebben van het 'meer ontwikkelde' Verenigd Koninkrijk.

De Britse vorstin had geen werkelijke politieke macht. "Maar ze belichaamde wel het koloniale beleid van haar land op al haar reizen", stelde journalist en voormalig buitenlandcorrespondent Howard W. French. "Ze sprak zich daarover nooit kritisch uit."

Gemengde gevoelens bij inwoners Gemenebest

In reactie op het overlijden van de langstzittende Britse vorst uit de geschiedenis hebben veel inwoners van het Gemenebest gemengde gevoelens. "Door de koningin gebeurden hier nare dingen", zei een inwoner van de voormalige kolonie Jamaica tegen het Jeugdjournaal.

"Ze hebben nooit sorry gezegd", viel een landgenote haar bij over de voormalige Britse kolonisator. "En ik denk niet dat het met Elizabeths zoon en opvolger Charles beter wordt."