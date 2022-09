Een 77-jarige man uit Australië is gedood door een kangoeroe. Het is voor het eerst sinds 1936 dat iemand in het land is omgekomen bij een aanval door deze diersoort. Volgens verschillende media hield hij de kangoeroe als huisdier.

Het incident vond plaats in de westelijke plaats Redmond, op zo'n 400 kilometer van de stad Perth. De man was zwaargewond toen een familielid hem zondagmiddag vond. Die schakelde hulp in, maar dat mocht niet meer baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Australische media melden dat de hulpdiensten bij aankomst werden gehinderd door de kangoeroe. Het ambulancepersoneel kon vanwege het wilde dier niet snel bij de man komen. De politie schoot de kangoeroe dood, omdat het dier "een voortdurende bedreiging vormde voor de hulpdiensten".

Kangoeroes vallen wel vaker mensen aan, maar een dodelijk afloop is zeer ongebruikelijk. Bij de op een na laatste fatale aanval stierf een 38-jarige man. Hij probeerde tevergeefs twee honden te redden.