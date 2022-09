Een 67-jarige vrouw die naar verluidt 22 jaar door haar broer en schoonzus was opgesloten in de Italiaanse gemeente Bojano, in de zuidelijke provincie Campobasso, is door de politie bevrijd. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

In 1995 trok de vrouw bij haar broer in, zodat ze niet alleen zou zijn na de dood van haar man. Na een aantal jaren kregen de broer en schoonzus blijkbaar genoeg van het samenwonen met de vrouw. Daarop zouden ze haar hebben opgesloten in een kamer in een schuur zonder verwarming.

De vrouw zou geen medische zorg hebben gehad. Ook werd ze geslagen en psychisch mishandeld door haar familieleden. Wel mocht ze zich één keer per maand wassen in een oude wasbak. Verder mocht ze zelden naar buiten, en nooit zonder toezicht van haar familieleden. Ze mocht met niemand praten.

De politie startte een onderzoek naar de situatie nadat ze enkele maanden geleden een tip had gekregen. Bij een doorzoeking van het huis vond de politie de vrouw en nam zij haar mee naar het bureau.

Toen het slachtoffer ervan overtuigd was dat ze niet meer bij haar familieleden hoefde te wonen, vertelde ze haar verhaal. De vrouw woont nu in een opvanghuis.