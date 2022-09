Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang lijden honger in hun eigen huizen. Anderen hebben ernstige medische problemen door het ontbreken van zorg. De Oeigoeren mogen vanwege een lockdown al weken hun huizen niet uit en krijgen nauwelijks te eten. Wanhopige Oeigoeren vragen op sociale media om hulp.

"Ik zit hier in mijn huis te verhongeren", schrijft een Oeigoerse vrouw in opperste wanhoop aan NU.nl. Uit angst om gearresteerd te worden door de Chinese overheid wil ze graag anoniem blijven. Ze woont in de hoofdstad Ürümqi in de westelijke provincie Xinjiang.

De Chinese autoriteiten discrimineren daar stelselmatig de Oeigoerse minderheid, stelde de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties onlangs vast in een rapport. Mogelijk pleegt het land ook misdaden tegen de mensheid.

In totaal zaten de afgelopen jaren miljoenen Oeigoeren in concentratiekampen. De mensen die niet zijn opgesloten, mogen sinds augustus hun huizen niet uit. Als reden voeren de autoriteiten aan dat de coronapandemie moet worden onderdrukt. Maar Han-Chinezen in Xinjiang zijn aan een minder strenge lockdown onderworpen dan de Oeigoeren.

180 Wie zijn de Oeigoeren en waarom onderdrukt China hen?

'We zijn aan de genade van de regering overgeleverd'

De vrouw laat in haar bericht aan NU.nl weten dat het om de derde lockdown van dit jaar gaat. Als Oeigoerse bewoners de deur uitgaan, lopen ze de kans in een van de vele detentiecentra te verdwijnen. Ze moeten gedwongen voedselpakketten afnemen, die vaak te laat of niet arriveren. In de pakketten zit regelmatig voedsel dat niet meer vers is, terwijl er wel veel geld voor wordt gevraagd. Soms komt er een week lang geen eten. "We krijgen geen enkele uitleg. De regering doet wat ze wil. We zijn aan hun genade overgeleverd."

Het verhaal van de vrouw staat niet op zichzelf. Op Twitter en andere sociale media staan tientallen soortgelijke getuigenissen. Op een filmpje is te zien hoe een grootmoeder wanhopig schreeuwend naast een bed staat waarop haar zieke en hongerige kleinkinderen en dochter liggen. Op een ander filmpje is te zien hoe bewoners van een flatcomplex schreeuwend protesteren en op potten en pannen slaan. Ook zijn er berichten van zwangere vrouwen die hulp wordt ontzegd.

Op 8 september is een filmpje gemaakt van een vrouw die na wekenlange isolatie vanaf haar balkon de dood tegemoet springt. De opname is gemaakt in Ürümqi. De vrouw schreeuwt voor ze over de balustrade van haar balkon stapt: "Help me niet, ik wil sterven!" De politie bevestigde onlangs haar dood. Er zou sprake zijn geweest van 'psychische problemen'.

The New York Times citeerde zaterdag een anonieme Chinese ambtenaar die meldde dat twaalf mensen zijn gestorven door een combinatie van honger en gebrek aan medische zorg in het dorp Gurkiratma in Xinjiang.

Popmuzikanten vragen de overheid om in actie te komen

Binnen China is ophef ontstaan over de hongerende burgers in Xinjiang. Vooral een reeks berichten vanuit de stad Yili, normaal een populair vakantiegebied, leidde tot grote ophef op sociale media. Chinese popmuzikanten en andere bekende Chinezen plaatsten verontwaardigde reacties en vroegen de autoriteiten in actie te komen.

Inmiddels hebben lokale bestuurders beloofd met voedsel en medicijnen langs de huizen te gaan. Maar excuses voor de wekenlange opsluiting van de burgers zijn niet gemaakt.

Uit gelekte documenten blijkt dat de autoriteiten interne orders hebben uitgevaardigd aan medewerkers die zich bezighouden met sociale media. Ze moeten zoveel mogelijk berichten schrijven over veilige onderwerpen als eten, familie en vakanties, om zo die van de hongerende en opgesloten burgers in Xinjiang te smoren. Dit blijkt uit interne stukken die onlangs via The China Digital Times zijn uitgelekt.

World Uyghur Organisation uit ernstige zorgen over situatie

"Mensen uithongeren is een vorm van genocide", zegt Enwer Erdem van de Dutch Uyghur Human Rights Foundation. "Toen de coronapandemie begon, zijn veel Oeigoeren in kampen gezet onder het mom van preventie. Nu worden mensen thuis opgesloten zonder voedsel en medicijnen. Wij vragen om een onmiddellijke stopzetting van de vervolgingen."

Aanstaande woensdag demonstreren Nederlandse Oeigoeren bij de Chinese ambassade. Ze willen dat de Oeigoeren niet langer in hun huizen worden opgesloten onder het mom van de bestrijding van de coronapandemie.