Afgevaardigden van zeventien districten in Moskou en Sint-Petersburg eisen dat de Russische president Vladimir Poetin aftreedt. Hiervoor tekenden ze een openbare verklaring. Dat meldt The Insider, een Russische nieuwssite die sinds juli verboden is in Rusland en sindsdien vanuit Letland werkt.

"Wij, de gemeentelijke afgevaardigden van Rusland, zijn van mening dat de acties van president Poetin de toekomst van Rusland en zijn burgers schaden. We eisen dat Vladimir Poetin wordt ontslagen uit de functie van president van de Russische Federatie", stellen de lokale politici, die de districten vertegenwoordigen van enkele miljoenen Russen.

De verklaring werd gepubliceerd door een afgevaardigde uit Sint-Petersburg, Ksenia Torstrem. "Het is door de onderdrukking moeilijk om je publiekelijk uit te spreken. Maar het is afgevaardigden nog niet verboden om een ​​mening te hebben", zei Torstrem in een gesprek met The Insider. "En het is ook niet verboden om voor het aftreden van de president te zijn. Hij is geen monarch en krijgt een salaris van onze belastingen."

Torstrem en haar collega's benadrukken dat ze handelen in het belang van de mensen die ze vertegenwoordigen. "We zien dat de mensen niet tevreden zijn", zei Torstrem. "En ons volk is de bron van de macht volgens de grondwet. Persoonlijk begrijp ik de motieven van de acties in Oekraïne van Vladimir Poetin niet."

Afgevaardigden willen dat Russische regering Poetin beschuldigt van verraad

De afgevaardigden uit Moskou en Sint-Petersburg willen dat het Russische parlement, de Doema, Poetin beschuldigt van 'verraad' vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens de ondertekenaars van de verklaring vallen de acties van Poetin onder artikel 93 van de Russische grondwet. Dat artikel bepaalt dat een president uit zijn of haar ambt kan worden gezet als de Doema hem of haar schuldig acht aan verraad of andere ernstige misdrijven.

De Britse krant The Telegraph bericht dat de ondertekenaars van de verklaring inmiddels een boete hebben ontvangen. De hoogte van die boete is niet bekend.