De rechtse oppositiepartijen in Zweden lijken op weg naar een nipte meerderheid in het parlement. Met 93 procent van de kiesdistricten geteld lijken de rechtse oppositiepartijen op 176 van de 349 zetels uit te komen. Dat stelt de verkiezingsautoriteit in Zweden. Eerder gingen exitpolls er juist nog van uit dat het centrumlinkse blok onder leiding van premier Magdalena Andersson zou gaan winnen.

Als de exitpolls worden bevestigd, zou de anti-immigratie en nationalistische partij Zweden Democraten voor het eerst directe invloed krijgen op het regeringsbeleid in het land. In een eerdere exitpoll kregen de nationalisten 21,3 procent van de stemmen, in een andere 20,5 procent.

"Op dit moment ziet het ernaar uit dat er een machtswisseling komt", zei de leider van Zweden Democraten, Jimmie Åkesson, in de nacht van zondag op maandag tegen zijn supporters.

Dat zou ook betekenen dat uiterst rechts de traditionele leider van het rechtse blok, de conservatieve Gematigde Uniepartij van Ulf Kristersson, heeft ingehaald.

Toch is de verwachting dat zelfs als de Zweden Democraten nu inderdaad uitgroeien tot de grootste partij van het blok, Kristersson alsnog premier wordt.

De verkiezingscampagne in Zweden werd gedomineerd door toenemende schietpartijen van bendes, immigratie- en integratieproblemen en stijgende elektriciteitsprijzen. Deze thema's hebben vermoedelijk in het voordeel van uiterst rechts gewerkt.

Overwinning staat nog niet vast

De stembussen sloten zondag om 20.00 uur. Maar de race is nog altijd erg spannend. De nipte overwinning van de rechtse oppositie staat dus nog niet vast.

Kristersson zei in de nacht van zondag op maandag in een toespraak tegen partijleden dat het goed mogelijk is dat de definitieve verkiezingsuitslag tot woensdag op zich laat wachten. Ook premier Andersson onderkent dat de uitslag voorlopig nog niet bekend zal worden gemaakt.