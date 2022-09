Het proces over de terreuraanslagen van 22 maart 2016 op station Maalbeek en Brussels Airport begint maandag met een voorbereidende zitting. De lijst van getuigen die worden opgeroepen, wordt vandaag bekendgemaakt. Ook moet duidelijk worden welke slachtoffers het woord willen nemen.

Het daadwerkelijke proces begint donderdag 13 oktober en zal naar verwachting zes tot negen maanden in beslag nemen. Op 10 oktober wordt de jury gekozen.

Op 22 maart 2016 werden in Brussel op de luchthaven en in de metro terroristische aanslagen gepleegd. Er vielen 32 doden en zo'n 340 mensen raakten gewond.

De Vlaamse regering trok eerder al bijna 1,3 miljoen euro uit om 25 zogeheten justitieassistenten te werven. Die hebben als taak de slachtoffers tijdens het proces bij te staan. Ook is tijdens het proces onder meer een speciale telefoonlijn voor de slachtoffers beschikbaar.

De bekendste verdachte is Salah Abdeslam. Deze in België geboren Fransman geldt als de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs, vier maanden voor die in Brussel.

Ook Mohamed Abrini, de 'man met het hoedje' die na de aanslag op Brussels Airport wegliep nadat zijn bom niet was afgegaan en door beveiligingscamera's werd gefilmd, moet voor de volksjury verschijnen. Hij zou eveneens bij de aanslagen in Parijs betrokken zijn geweest.