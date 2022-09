Topuniversiteit Princeton in de Amerikaanse staat New Jersey wordt vanaf het najaar van 2023 gratis voor studenten uit gezinnen waarvan het inkomen per jaar minder is dan 100.000 dollar (98.485 euro). Met de stap hoopt de universiteit de "sociaal-economische diversiteit" van studenten op de school te verbeteren, schrijft de instelling in een persbericht.

Studeren aan Princeton University was voorheen al gratis voor studenten uit gezinnen waar het inkomen lager was dan 65.000 dollar. De prijs van een jaar studeren op de Princeton University is zo'n 80.000 dollar.

Door de inkomensgrens op te hogen naar 100.000 dollar, wordt studeren gratis voor zo'n 25 procent van de Princeton-studenten. Dat zijn zo'n vijftienhonderd mensen.

De universiteit staat bekend om de lage toelatingspercentages en het hoge academische niveau. Het is een van de prestigieuste universiteiten ter wereld. Onder anderen Michelle Obama en Amazon-baas Jeff Bezos studeerden er.

"Een van de bepalende waarden van Princeton is ons engagement om ervoor te zorgen dat getalenteerde studenten van alle achtergronden zich niet alleen een opleiding aan Princeton kunnen veroorloven, maar zich ook kunnen ontplooien op onze campus en in de wereld daarbuiten", schrijft Princeton-president Christopher L. Eisgruber in het persbericht.