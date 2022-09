De kerncentrale in Zaporizhzhia is volledig stilgelegd nadat ook de zesde reactor werd losgekoppeld van het energienetwerk. Dat meldt het staatsbedrijf Energoatom, de eigenaar van alle Oekraïense kerncentrales, zondag.

Vrijdag meldde het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) al dat de situatie in de nabijgelegen stad Enerhodar steeds zorgelijker werd. In die stad woont het personeel dat de kerncentrale draaiende moet houden.

De stroom in Enerhodar is uitgevallen door aanhoudende beschietingen. Daardoor werd het veilig functioneren van de kerncentrale volgens de IAEA bemoeilijkt, onder meer omdat veiligheidssystemen die als back-up dienen niet meer werken. Ook water- en rioleringssystemen in Enerhodar werken niet meer.

Kyiv riep omwonenden woensdag op om het gebied te verlaten. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan de kerncentrale te beschieten en daarmee een kernramp te riskeren. President Volodymyr Zelensky heeft opgeroepen om het gebied te demilitariseren.