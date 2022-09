Papoea-Nieuw-Guinea is in de nacht van zaterdag op zondag door een zware aardbeving getroffen. Zeker twee mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Ook zijn veel gebouwen beschadigd geraakt.

De beving had een magnitude van 7.6. Het epicentrum lag op een diepte van 61 kilometer, op ongeveer 67 kilometer van de stad Kainantu. Na de beving gaf de Amerikaanse geologische dienst USGS een tsunamiwaarschuwing af voor het gebied in een straal van 1.000 kilometer rond het epicentrum. Die waarschuwing werd na korte tijd weer ingetrokken.

De beving werd door het hele land gevoeld. Van steden in de buurt van het epicentrum tot in de hoofdstad Port Moresby, ongeveer 480 kilometer verderop.

Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat een universiteit in de oostelijke stad Goroka flinke schade heeft opgelopen. Er zitten grote scheuren in muren en raamluifels zijn naar beneden gekomen. Ook zijn er op diverse plekken in het land stroomstoringen.

Papoea-Nieuw-Guinea ligt op de zogenoemde Ring van Vuur in de Stille Oceaan, waar ongeveer 90 procent van de aardbevingen wereldwijd plaatsvindt.