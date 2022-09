Papoea-Nieuw-Guinea is in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door een zware aardbeving. De Amerikaanse geologische dienst USGS gaf na de beving een tsunamiwaarschuwing af voor het gebied in een straal van duizend kilometer rond het epicentrum.

De beving had een kracht van 7,6 op de schaal van Richter. Dat heeft het Europese Mediterrane Seismologische Centrum (EMSC) bekendgemaakt. De beving was op een diepte van 61 kilometer, op ongeveer 67 kilometer van de stad Kainantu.

De USGS trok de tsunamiwaarschuwing later in omdat het gevaar zou zijn geweken. Er was geen tsunamigevaar voor Australië, aldus het Bureau van Meteorologie.

Inwoners van Papoea-Nieuw-Guinea lieten op Twitter weten aardschokken te hebben gevoeld. Ook deelden zij beeldmateriaal van producten die uit de schappen in de supermarkt vielen.

Papoea-Nieuw-Guinea ligt op de zogenoemde ring van vuur in de Stille Oceaan, waar ongeveer 90 procent van de aardbevingen wereldwijd plaatsvindt.