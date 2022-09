Door een verkeerde route in zijn navigatiesysteem is een Nederlandse motorrijder in Oostenrijk in grote problemen gekomen. De route voerde hem eerst over een mountainbikepad en daarna over een skipiste. In slecht weer moest hij daar de nacht doorbrengen. Uiteindelijk is hij zaterdag ongedeerd gered.

De 41-jarige Nederlander was vrijdag vertrokken uit Samnaun in het uiterste oosten van Zwitserland. Hij wilde naar het Oostenrijkse Ischgl rijden, net aan de andere kant van de grens. Hemelsbreed liggen die plaatsen ongeveer 10 kilometer van elkaar, maar over de weg is het een rit van ongeveer 80 kilometer, om de bergen heen. Het navigatiesysteem bood echter een route over de bergen aan en de man besloot die te nemen.

De route ging eerst over een mountainbikepad, tot een hoogte van 2.800 meter. Op de grensberg Palinkopf sloeg het weer om. In de mist raakte de man helemaal verdwaald. Met zijn motor reed hij een skipiste op, zijn wiel gleed weg en hij ging onderuit. De motor raakte zo zwaar beschadigd dat de man niet verder kon. Hij besloot ondanks het slechte weer bij zijn motor te bivakkeren.

Toen de Nederlander zaterdagochtend wakker werd en de nevel nog steeds niet was opgetrokken, sloeg hij alarm. Omdat hij vlak bij een kabelbaan bleek te zijn, konden bergredders hem redelijk snel vinden. Zijn motor is geborgen.

Volgens de politie van de deelstaat Tirol was de motorrijder niet gewond, maar was wel duidelijk te zien dat hij aan het eind van zijn Latijn was.