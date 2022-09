In het noorden van Mexico zijn zaterdag bij een botsing tussen een passagiersbus en een tankwagen met brandstof negen doden gevallen. Volgens de politie in de noordelijke staat Tamaulipas zijn beide voertuigen volledig uitgebrand. Mogelijk zijn er nog meer doden gevallen, meldt persbureau AP.

Op politiefoto's is volgens het persbureau te zien dat er van de bus slechts een wirwar van rokend, verkoold metaal is overgebleven. Hoeveel passagiers aan boord zaten, is niet duidelijk.

Het ongeval gebeurde voor zonsopgang op een snelweg die naar de noordelijke stad Monterrey leidt. De vrachtwagen die bij het ongeluk betrokken was vervoerde twee tanks met brandstof achter elkaar. De bestuurder heeft het ongeval overleefd en wordt onderzocht.

In het verleden zijn met dergelijke vrachtwagens vaker dodelijke ongelukken gebeurd in Mexico, schrijft AP. Er is in het land meermaals opgeroepen dit soort vrachtwagen te verbieden, mede omdat gewichtsbeperkingen er niet streng zijn en veiligheidsinspecties door de autoriteiten laks zouden worden uitgevoerd.