De staatsbegrafenis van de Britse koningin Elizabeth is op maandagochtend 19 september. Het staatshoofd overleed donderdag op 96-jarige leeftijd in Schotland.

De kist waar Elizabeth in ligt bevindt zich nu in het Schotse kasteel Balmoral en wordt zondag overgebracht naar Edinburgh. Vervolgens wordt haar lichaam dinsdag overgebracht naar Londen.

Vanaf woensdag wordt Elizabeth opgebaard in Westminster Hall in de Engelse hoofdstad. Daar blijft de kist staan tot de begrafenis, die plaatsvindt in de Westminster Abbey. Daar is Elizabeth tevens gekroond. Ook trouwde ze er met prins Philip. Voor de Britten zal 19 september een nationale vrije dag zijn.

Elizabeth zat in totaal zeventig jaar op de troon, een jubileum dat eerder dit jaar groots werd gevierd. Ze werd op 6 februari 1952 koningin, nadat haar vader George op 57-jarige leeftijd was overleden.

Charles III zaterdag officieel uitgeroepen tot koning

De zoon van Elizabeth, Charles Philip Arthur George, is zaterdag officieel uitgeroepen tot koning Charles III van het Verenigd Koninkrijk en een aantal landen van het Gemenebest van Naties. Dat deed de Accession Council, ofwel de toetredingsraad. Hij was al sinds het overlijden van Elizabeth de koning, maar de raad bevestigde de opvolging formeel.

Miljoenen mensen overal ter wereld konden de ceremonie live op televisie volgen. De raad maakte ook de naam van de koning formeel bekend. Charles liet donderdag al weten dat hij als koning zijn naam niet verandert en de naam Charles III zal dragen.

De nieuwe koning zal nog voor de begrafenis Schotland, Noord-Ierland en Wales bezoeken. Zo zal Charles zijn opwachting maken in het Schotse parlement. Dinsdag vertrekt hij naar Belfast voor een bezoek aan kasteel Hillsborough. Ook zal hij samen met Camilla een herdenkingsdienst bijwonen.

Dinsdag is het paar in Londen om de kist op te wachten. Die dag zal Charles ook voor het eerst als staatshoofd de parlementsleden van het Hogerhuis en Lagerhuis toespreken. Het bezoek aan Wales staat voor vrijdag gepland.