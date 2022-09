Charles Philip Arthur George is zaterdag officieel benoemd tot koning Charles III van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en een aantal landen van het Britse Gemenebest. Dat gebeurde door de Accession Council, ofwel de toetredingsraad.

Hij was al koning op het moment dat Elizabeth overleed donderdag, maar de raad bevestigde de opvolging formeel.

Miljoenen mensen overal ter wereld konden de ceremonie live op televisie volgen. De raad maakte formeel ook de naam van de toekomstige koning bekend. Charles liet donderdag al weten dat hij als koning zijn naam niet verandert en de naam Charles III zal dragen.

De Accession Council is een ceremonieel orgaan dat alleen na de dood van de monarch samenkomt in St. James's Palace in Londen. Dat zijn onder meer leden van de Privy Council, het adviesorgaan van de Britse monarch, voormalige premiers, leden van het Lager- en Hogerhuis, de bisschoppen, rechters en de burgemeester en wethouders van Londen.



Normaal komt de Accession Council samen op de dag na het overlijden van de vorst. Doordat Elizabeths dood pas donderdagavond bekend werd gemaakt, is het een dag uitgesteld.

Leden van de Accseesion Council in de kroningsruimte Foto: AFP

Kort na de benoeming wordt Charles III ook vanaf het balkon van Buckingham Palace en op Trafalgar Square uitgeroepen tot koning. In de komende dagen bezoekt hij verschillende delen van het koninkrijk.



Later zaterdag leggen de leden van het Britse Lagerhuis ook de eed van trouw af aan koning Charles. De parlementariërs stellen een condoleanceboodschap op aan de nieuwe koning. Vrijdag heeft het Lagerhuis een herdenking gehouden voor koningin Elizabeth, waarbij 182 parlementsleden eer betonen aan de Britse vorstin uitspraken.