Zaterdag zijn vijf mensen omgekomen in Nieuw-Zeeland nadat hun boot tegen een walvis botste en kapseisde. Nog eens zes mensen raakten gewond. Dat heeft burgemeester Chris Mackle van Kaikōura aan Nieuw-Zeelandse media bekendgemaakt.

Op het schip bevonden zich volgens hem elf mensen. Daaronder was onder anderen een groep vrouwen van boven de 50 jaar. De zes gewonden, onder wie de schipper, zijn gered en zijn naar ziekenhuis overgebracht. Aanvankelijk werden nog enkele opvarenden vermist. De vijf dodelijke slachtoffers werden aan boord van het schip gevonden.

Politieduikers waren ter plaatse en lokale boten en duikers helpen ook bij de reddingsoperatie, meldt de New Zealand Herald. De politie doet onderzoek en kan de definitieve oorzaak van het kapseizen nog niet vaststellen. Op de vraag of een walvis verantwoordelijk was voor het ongeluk wilde de politiewoordvoerder geen antwoord geven.