Wat meer dan een jaar werd beschouwd als meest noordelijke eiland ter wereld, blijkt helemaal geen eiland te zijn. Onderzoekers hebben ontdekt dat het slechts een met aarde en grind bedekte ijsberg is. Dat zegt de Deense wetenschapper Rene Forsberg tegen het Duitse persbureau DPA.

Vorig jaar werd de ijsberg ontdekt door Deense en Zwitserse wetenschappers. Ze dachten dat het een eiland was, ten noorden van Groenland. Bij verder onderzoek is water onder het eiland ontdekt en dat betekent dat het gewoon een platte ijsberg is.

Het team dat het 'eiland' vorig jaar ontdekte gaf het de naam Qeqertaq Avannarleq. Dat is Groenlands voor 'noordelijkste eiland'. Het ligt ongeveer achthonderd meter ten noorden van het eiland Oodaaq, dat tot dan toe gezien werd als het land dat het dichtst bij de Noordpool ligt.

De status van Oodaaq als eiland staat nu echter ook ter discussie. De wetenschappers zeggen dat een ander eiland, Qeqertaat, eigenlijk het meest noordelijke land op aarde is.