De nieuwe koning, Charles III, ontvangt premier Liz Truss op Buckingham Palace

Om precies 12.00 uur (lokale tijd) kwam het Britse parlement bijeen om Elizabeth te herdenken en eren

Op dat tijdstip luidden ook de klokken bij Westminster Abbey, Sint Paul's Cathedral en Windsor Castle

Om 14.00 uur Nederlandse tijd werden er 96 saluutschoten afgevuurd bij onder meer Hyde Park

Er wordt een herdenkingsdienst gehouden in Sint Paul's Cathedral. Onder anderen Truss en haar ministers zijn daarbij

Er is een periode van nationale rouw afgekondigd

De nieuwe koning praat momenteel met premier Liz Truss in Buckingham Palace

Charles zal voor het eerst als koning een toespraak geven. Die toespraak vindt plaats om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Door het overlijden van koningin Elizabeth is 'Operation London Bridge Down' in werking getreden in het Verenigd Koninkrijk. Dat houdt in dat er van tevoren opgestelde protocollen gevolgd worden. Dit zijn de voornaamste zaken die vandaag zullen plaatsvinden: