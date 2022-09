Truss: 'Elizabeth gaf ons de stabiliteit en kracht die we nodig hadden'

"De dood van Elizabeth een grote schok voor de natie en de wereld", begon de nieuwe Britse premier Liz Truss haar toespraak buiten het kantoor aan Downing Street. Ze prees de koningin, die volgens haar "de rots is waar het moderne Groot-Brittannië op is gebouwd". "Elizabeth gaf ons de stabiliteit en kracht die we nodig hadden".



Koningin Elizabeth was een inspiratie voor Truss, maar ook voor vele anderen, zegt de premier. "Haar leven in dienst van het land reikte verder dan de meeste van onze levende herinneringen." Volgens Truss was koningin Elizabeth eerder deze week nog vastberaden om haar werkzaamheden voort te zetten. Dinsdag ontmoette ze Truss. Na die "drukke dag" nam de koningin rust.



Truss sloot haar toespraak af door steun te uiten aan de nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk, Koning Charles III. "Wij luiden een nieuw tijdperk in de prachtige geschiedenis van ons grote land in, precies zoals Hare Majesteit gewild zou hebben: door de woorden God save the King uit te spreken",