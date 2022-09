Jaarlijkse concert The Last Night of The Proms afgelast

The Last Night of The Proms gaat dit jaar niet door vanwege het overlijden van de koningin, heeft de BBC bekendgemaakt. Het jaarlijkse concert, waarmee een reeks optredens in de Royal Albert Hall wordt afgesloten, zou 10 september plaatsvinden.



Elizabeth was beschermvrouwe van de Royal Albert Hall. Zij bezocht 'The Proms' zelf in 2006 voor het laatst, toen ze haar tachtigste verjaardag vierde.