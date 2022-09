Prins Harry weer in Londen gesignaleerd

Prins Harry, kleinzoon van Elizabeth, is weer op het Londense vliegveld Heathrow aangekomen. Britse media melden dat hij daar weer gezien is. Enkele uren geleden vertrok hij uit Balmoral Castle in Schotland, waar zijn grootmoeder overleed.



Harry was voor het overlijden van Elizabeth met zijn vrouw Meghan Markle in Duitsland en Engeland voor werkbezoeken. Meghan bleef thuis toen Harry zijn werkzaamheden onderbrak om naar zijn oma te gaan.