De achttienjarige scholier die in maart twee vrouwelijke leraren met een bijl om het leven bracht is donderdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij is de jongste persoon in de moderne geschiedenis van het Scandinavische land die deze straf heeft gekregen.

De jongeman werd kort na de aanslag gearresteerd op de Malmö Latin School, een middelbare school voor creatieve kunsten met meer dan duizend studenten in de Zuid-Zweedse stad Malmö. "Dit zijn twee zeer wrede moorden waarbij de slachtoffers enorm hebben geleden en serieuze doodsangst hebben ervaren", zei de rechter over de "bijzonder meedogenloze" acties van de tiener. De rechtbank heeft geen duidelijk motief kunnen vaststellen.

De man, Anders Elison, heeft schuld bekend. Hij vertelde de rechtbank dat er naar zijn gevoel geen plaats voor hem was in de samenleving en dat hij dacht dat hij zou omkomen bij de aanval. Psychiatrisch onderzoek heeft uitgewezen dat hij een vorm van autisme heeft, maar volgens de rechtbank leed hij niet aan een ernstige psychiatrische stoornis.

Elisons advocaat had vanwege de psychische problemen van zijn cliënt gepleit voor een mildere straf en zal hoger beroep aantekenen. Hij had eerder gezegd dat het feit dat Elison niet in het leger mocht dienen een rol heeft gespeeld. Hij had naar verluidt de bijbehorende psychologische test niet gehaald.

De wet op grond waarvan jonge mensen vroeger mildere straffen kregen voor ernstige misdaden is eerder gewijzigd. Een levenslange gevangenisstraf heeft in Zweden technisch gezien geen einddatum, maar na tien jaar kan de veroordeelde een verzoek indienen om zijn straf te laten omzetten. Dat wordt vaak gehonoreerd, wat volgens de Zweedse gevangenisdienst betekent dat levenslang in de praktijk neerkomt op gemiddeld zestien jaar cel.