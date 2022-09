De politie van Las Vegas heeft de lokale politicus John Telles gearresteerd op verdenking van moord op een journalist van de Las Vegas Review-Journal, de 69-jarige Jeff German. De 45-jarige Democraat was maandenlang het onderwerp van onderzoeksverhalen van de verslaggever.

De journalist werd vrijdag dood aangetroffen vlak buiten zijn huis. Hij was meerdere malen gestoken.

Hij had een reeks artikelen geschreven over vermeend wangedrag van Telles, een wethouder in Clark County, waar Las Vegas onder valt. De verhalen gaan over onder meer pesten, vriendjespolitiek en andere misdragingen bij een lokaal overheidskantoor dat de eigendommen beheert van mensen die zonder testament sterven. Volgens lokale media droegen Germans verhalen bij aan de nederlaag van Telles in de Democratische voorverkiezingen in juni.

In de weken voorafgaand aan zijn dood was German bezig met een mogelijk vervolgverhaal over Telles. German had daarvoor verzocht om inzage in e-mails en sms-berichten tussen Telles en drie andere lokale functionarissen, onder wie ene Roberta Lee-Kennett, een "ondergeschikt staflid" met wie Telles een "ongepaste relatie" zou hebben onderhouden.

De politie had eerder beelden vrijgegeven van de hoofdverdachte, een man met een brede strohoed en een lang oranje shirt. Ook waren er beelden verspreid van een kastanjebruin voertuig dat vermoedelijk verband hield met de moord.

Die informatie leidde tot de arrestatie van Telles. De wethouder, die na zijn verkiezingsnederlaag niet herkozen kan worden, verschijnt donderdagmiddag (lokale tijd) voor de rechtbank, blijkt uit het gevangenisregister van Clark County.