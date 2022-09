Leden van het Amerikaanse Congres hebben donderdag opnieuw een bezoek aan Taiwan gebracht. De Taiwanese president Tsai Ing-wen beloofde de samenwerking met de Verenigde Staten te versterken vanwege de toenemende spanningen met China.

De Amerikaanse parlementariër Stephanie Murphy leidt de delegatie van Republikeinse en Democratische politici, die tot vrijdag blijft. Ze benadrukte tijdens de ontmoeting met de president dat het bezoek "een symbool is van de onverzettelijke toewijding van het Congres aan Taiwan".

Tsai zei dat Taiwan zal blijven samenwerken met de VS om de economische banden te versterken. Ze ging ook in op de dreiging uit China. "Taiwan zal niet buigen voor druk of dwang. We zullen onze democratische instellingen en manier van leven verdedigen", aldus Tsai.

De afgelopen weken bezochten diverse Amerikaanse politici, onder wie voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden, het Aziatische eiland. Als reactie op het bezoek van Pelosi hield China, dat Taiwan beschouwt als een afvallige provincie, in de buurt militaire oefeningen.

China ziet Taiwan als een onderdeel van het land en wil niet dat landen er officiële contacten mee onderhouden. De regering in Taipei stelt dat China het eiland niet kan opeisen, omdat Taiwan nooit door de communisten in Peking is bestuurd.

De communisten stichtten in 1949 de Volksrepubliek China, nadat ze de burgeroorlog tegen de nationalisten hadden gewonnen. De verslagen nationalisten vluchtten naar Taiwan en vormden hun eigen regering.