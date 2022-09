Tijdens een feestelijke ceremonie zijn woensdag de officiële portretten van Michelle en Barack Obama in het Witte Huis onthuld. Voor het eerst sinds 2012 krijgen schilderijen van een voormalig presidentieel paar weer een plekje in de ambtswoning in Washington. Traditiegetrouw doet de opvolgende president dat, maar Donald Trump organiseerde de ceremonie nooit voor zijn voorganger Obama.

"Barack en Michelle, welkom thuis", sprak president Joe Biden tijdens de ceremonie. Hij noemde het "een geluk voor Amerika" dat Obama president van het land is geweest.

Het portret van Michelle Obama is geschilderd door Sharon Sprung. De voormalige first lady is afgebeeld in een lichtblauwe jurk, zittend op een rode sofa. The New York Times schrijft dat het Sprung negen maanden kostte om het portret te maken. Daarna bleef het zes jaar opgeborgen vanwege de verlate ceremonie.

Barack Obama is door Robert McCurdy afgebeeld in een donker pak voor een witte achtergrond. De voormalige president noemt zichzelf een "moeilijk onderwerp" en bedankt McCurdy voor het zeer realistische portret "waar geen grijze haar onopgemerkt blijft".

Michelle Obama sloeg in een toespraak een serieuze toon aan. Zij zei dat "dit tradities zijn die een cruciale rol spelen in een democratie". Volgens The Washington Post was de opmerking een "duidelijke uithaal naar oud-president Donald Trump".

Gewoonlijk vindt de onthulling van de Witte Huis-portretten plaats in het derde jaar van de ambtstermijn van de nieuwe president. Het is nog niet duidelijk of er in 2024 een ceremonie rond een portret van Donald Trump en zijn vrouw Melania wordt gehouden.