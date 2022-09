De 30-jarige verdachte van de fatale steekpartijen in Canada, Myles Sanderson, is woensdagavond na zijn arrestatie overleden. De politie heeft dat in een persconferentie even na 04.00 uur (Nederlandse tijd) bevestigd. Eerder in de nacht meldden politiebronnen aan verschillende media, waaronder het Canadese Global News, dat hij zelfmoord zou hebben gepleegd. Dit kon een politiewoordvoerder niet bevestigen.

Sanderson werd eerder op de dag gearresteerd in Rosthern, een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan. Dat is op ruim een uur rijden van waar de steekpartijen plaatsvonden.

De arrestatie gebeurde nadat hij door tientallen inwoners werd gezien op een snelweg waar hij 150 kilometer per uur reed. Politieagenten hielden hem aan. Na zijn arrestatie werd Sanderson getroffen door een "medische noodsituatie", meldt de politie. Hij overleed vervolgens in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak. Tijdens de arrestatie had Sanderson een mes op zak.

De politie hield sinds zondag een grote klopjacht op Sanderson. Hij wordt samen met zijn broer Damien verdacht van het doodsteken van tien mensen en het verwonden van achttien anderen op het platteland van Canada. Damien werd eerder al dood gevonden. De politie meldde dat hij mogelijk door Myles is vermoord.

Bewoners van James Smith Cree Nation werden dinsdag nog opgeroepen een schuilplaats te zoeken omdat Sanderson gezien zou zijn. De politie kamde het gebied uit, maar trof hem niet aan. De klopjacht duurde vier dagen en spreidde zich uit over drie provincies die aan oppervlakte gelijk zijn aan ongeveer de helft van Europa.

Woensdag meldden Canadese media dat Sanderson een criminele achtergrond vol geweld heeft. Hij werd 59 keer veroordeeld, voor onder meer mishandelingen, bedreigingen, diefstal en het aanvallen van een politieagent.

Het motief van Sanderson is niet duidelijk. Zes van de tien doden hebben volgens de Canadese politie dezelfde achternaam. Of zij familieleden zijn is niet bekend. Inheemse leiders in James Smith Cree Nation vermoeden dat de steekpartijen te maken hebben met drugscriminaliteit.

