Bij een brand in een karaokebar in het zuiden van Vietnam zijn zeker 32 mensen om het leven gekomen. Volgens de plaatselijke autoriteiten zijn ook veertig mensen gewond geraakt. Elf van hen zijn er slecht aan toe.

Hulpdiensten houden mede daarom rekening met meer slachtoffers. Er wordt ook nog gezocht naar andere slachtoffers.

De brand trof vooral de tweede en derde verdieping van het gebouw in de buurt van Ho Chi Minhstad. Het gebouw bevat maar liefst dertig karaokekamers.

Dichte rook blokkeerde volgens staatsmedia de toegang tot het trappenhuis, waardoor de slachtoffers geen kant meer op konden. Sommigen sprongen in paniek van een balkon. Acht lichamen werden in de toiletten gevonden.

Kortsluiting was de oorzaak van de brand, aldus provinciale autoriteiten. De brandveiligheid zou kort voor het incident nog zijn gecontroleerd.

Premier Pham Minh Chính heeft een officieel onderzoek aangevraagd naar de oorzaak van de brand. Daarnaast heeft hij andere uitgaansgelegenheden, waaronder karaokebars, gevraagd om veiligheidsmaatregelen onder de loep te nemen.

Het is niet voor het eerst dat het land wordt getroffen door een brand die veel levens eist. Zo vielen in 2018 dertien dodelijke slachtoffers bij een brand in een appartementencomplex in Ho Chi Minhstad.