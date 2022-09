In een verzorgingstehuis in het Belgische Oostrozebeke zijn sinds juli 2020 drie moorden en zes pogingen daartoe gepleegd. Bewoners werden vergiftigd met insuline, melden Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws op basis van eigen onderzoek. Geen van de ingespoten bewoners was insuline voorgeschreven. De dader is al twee jaar spoorloos.

De voorvallen begonnen in juli 2020. Een jaar lang kregen verschillende bewoners van woon-zorgcentrum Rozenberg een overdosis insuline ingespoten.

Drie van hen hebben dat niet overleefd. Een man van 87 overleefde twee vergiftigingen, maar de derde poging werd hem uiteindelijk fataal.

De zaak werd tot nu toe uit de publiciteit gehouden. Het woon-zorgcentrum stapte wel naar de politie, maar die heeft de zaak ondanks het verhoren van personeel, familie en nabestaanden niet opgelost.

In augustus 2021 stopten de moorden en moordpogingen plotseling. De directie van het tehuis wilde niet reageren. "Wegens het geheim van het onderzoek", aldus een woordvoerder. "We hopen dat het gerecht spoedig zijn werk kan afronden."