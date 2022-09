FBI-agenten hebben bij de huiszoeking in de woning van Donald Trump vorige maand een document gevonden dat de nucleaire macht van een ander land beschrijft. Dat meldt The Washington Post op basis van anonieme bronnen. Om welk land het precies gaat is onduidelijk.

Volgens de krant staan in het document details over de militaire verdediging van een andere regering. Daarbij wordt ook de nucleaire macht beschreven. Om welk land het gaat wordt niet gemeld. Het is dus onduidelijk of het om een bondgenoot van de VS gaat of om een vijandig land.

Het is een van de meer dan 11.000 overheidsdocumenten die begin augustus werden gevonden in Mar-a-Lago, Trumps resort in Florida. Die lagen zowel in dozen in een opslagruimte als in het persoonlijke kantoor van de oud-president. Ook werden er lege mappen aangetroffen met het opschrift "geclassificeerd".

Sommige in beslag genomen stukken beschrijven volgens The Washington Post uiterst geheime Amerikaanse operaties die zo streng worden bewaakt dat slechts een handjevol mensen van de inhoud op de hoogte is. Alleen de president, enkele leden van het kabinet of een ambtenaar op bijna kabinetsniveau kunnen andere overheidsmedewerkers machtigen om toegang tot deze informatie te krijgen.

Vertegenwoordigers van Trump en het Amerikaanse ministerie van Justitie waren volgens persbureau Reuters niet bereikbaar voor commentaar.

Donald Trump noemt het een 'politieke heksenjacht'

Een rechter willigde maandag een verzoek van Trump in om een onafhankelijke arbiter (special master) aan te stellen om het materiaal te beoordelen dat tijdens de huiszoeking is meegenomen. De aangewezen special master krijgt toestemming om persoonlijke items, documenten en ander materiaal te beoordelen.



De beslissing van de rechter houdt de Amerikaanse inlichtingendiensten niet tegen om Trumps omgang met geheime documenten verder te onderzoeken. Trump beschuldigt het ministerie van Justitie ervan een politieke heksenjacht tegen hem te zijn gestart.