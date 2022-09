De man die in Canada nog wordt gezocht voor de dodelijke steekpartijen in de provincie Saskatchewan, heeft een gewelddadig, crimineel verleden. Canadese media melden dat de dertigjarige verdachte Myles Sanderson is veroordeeld voor onder meer mishandeling, bedreiging, diefstal en het aanvallen van een politieagent.

Sanderson zou 59 veroordelingen op zijn naam hebben staan. Ongeveer de helft daarvan heeft betrekking op het negeren van bevelen, meldt de Canadese omroep CBC.

Afgelopen weekend kwamen bij een reeks steekpartijen in de Canadese provincie Saskatchewan tien mensen om het leven en raakten achttien anderen gewond.

De Canadese politie opende vervolgens een klopjacht op de twee verdachten: Myles Sanderson en zijn broer Damien Sanderson. Damien werd maandag dood gevonden. De politie vermoedt dat hij door zijn broer Myles is vermoord.

Verdachte werd niet als risico gezien

Volgens CBC besloot de Canadese commissie voor voorwaardelijke vrijlating in februari dat Sanderson zijn celstraf voor mishandeling en diefstal niet volledig hoefde uit te zitten. Hij werd namelijk niet als een risico gezien.

Het besluit hem op vrije voeten te stellen, zou "bijdragen aan de bescherming van de gemeenschap", omdat daarmee zijn re-integratie zou worden gefaciliteerd. Volgens een misdaadsite die met de politie samenwerkt, werd hij in mei gezocht voor het overtreden van de voorwaarden van zijn vrijlating.

Het motief voor de steekpartijen is niet bekend. Volgens de politie waren sommige slachtoffers mogelijk een gericht doelwit, terwijl anderen willekeurig waren uitgekozen. Nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd. De meesten behoren tot de inheemse bewoners van James Smith Cree Nation. Volgens leiders van die gemeenschap hebben de steekpartijen mogelijk te maken met drugscriminaliteit.