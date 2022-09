Het dodental door een aardbeving in de Chinese provincie Sichuan is opgelopen tot minstens 65. Eerder werd gesproken over zeker 46 doden en tientallen gewonden. Volgens staatsmedia speuren reddingswerkers dinsdag nog naar honderden vermiste mensen in de zuidwestelijke provincie.

Het epicentrum van de beving met een kracht van 6.6 lag maandag op ongeveer 43 kilometer ten zuidoosten van de stad Kangding.

In een video van staatsomroep CCTV is te zien dat brandweerlieden een gewonde vrouw onder het puin vandaan halen. Ook vertoonde de omroep beelden van een overlevende die op een brancard over een geïmproviseerde brug werd gedragen, Verder zijn er beelden van beschadigde gebouwen en straten die bezaaid liggen met puin.

De aardbeving heeft gebouwen en wegen flink beschadigd, vooral in de buurt van het epicentrum. Ook zaten tienduizenden mensen zonder stroom doordat de lokale elektriciteitsvoorziening beschadigd is geraakt.

Sichuan ligt op de rand van twee continentale platen die over elkaar schuiven. Aardbevingen komen er vaak voor. In 2008 werd er een beving met een magnitude van 7.9 gemeten. Die kostte meer dan 80.000 personen het leven. De provincie wordt momenteel ook geteisterd door langdurige droogte, energietekorten en COVID-19.