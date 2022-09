Een rechter heeft het verzoek van de Amerikaanse oud-president Donald Trump om een onafhankelijke jurist ingewilligd. Deze jurist gaat het materiaal beoordelen dat tijdens een huiszoeking is meegenomen uit Trumps resort Mar-a-Lago.

De huiszoeking in Florida was onderdeel van een onderzoek van het ministerie van Justitie naar Trumps behandeling van geheime documenten tijdens zijn periode in het Witte Huis.

In haar uitspraak zei rechter Aileen Cannon dat de zogenoemde special master toestemming heeft gekregen om persoonlijke items, documenten en materiaal te beoordelen. Trump wil dat deze jurist beoordeelt of de FBI wel alle documenten mocht meenemen. De FBI zegt dat Trump geheime documenten in zijn bezit had die hij niet mee naar huis had mogen nemen.

Volgens de oud-president zitten er vooral persoonlijke documenten in de stapels die de FBI heeft meegenomen. De FBI mag gedurende het extra onderzoek van de jurist wel doorgaan met het onderzoek naar Trump.

Trump had dozen met staatsdocumenten in de opslag

De FBI vond begin augustus tijdens de huiszoeking meer dan elfduizend overheidsdocumenten in het resort van Trump. Die lagen niet alleen in dozen in een opslagruimte, zoals eerder al duidelijk werd, maar werden ook aangetroffen in Trumps persoonlijke kantoor.

Verder werden tientallen lege mappen gevonden, waaronder 48 met het opschrift "geclassificeerd". Dit roept volgens waarnemers de vraag op of wel alle verdwenen documenten boven water zijn gekomen.

Trump beschuldigt het ministerie van Justitie van een politieke heksenjacht. Zijn advocaten voerden aan dat de benoeming van een onafhankelijke derde partij ter beoordeling van het materiaal een belangrijke controle op de regering zou zijn.