Een van de twee mannen die worden verdacht van een reeks steekpartijen in Canada is dood aangetroffen. Dat meldt de Canadese politie vannacht in een persconferentie. De andere verdachte is nog altijd op de vlucht. Volgens de politie gaat het om twee broers.

Bij de reeks steekpartijen kwamen afgelopen weekend 10 mensen om het leven. De Canadese politie startte vervolgens een klopjacht op de twee verdachten. Van een van hen, Damien Sanderson (31), werd maandag het lichaam buiten in het gras gevonden in de buurt van een woning die werd onderzocht.

De man had zichtbare verwondingen opgelopen. De Canadese politie liet daarom weten dat hij 'mogelijk' is vermoord door zijn 30-jarige broer. Het gaat om Myles Sanderson, de tweede verdachte van de reeks steekpartijen. Die heeft volgens de politie 'een lang strafblad' en is nog spoorloos en mogelijk ook gewond.

De steekincidenten vonden zondag plaats in dorpjes op het platteland van de provincie Saskatchewan. Het gaat om een van de dodelijkste incidenten in de recente geschiedenis van Canada. Met de dood van de verdachte en de mogelijke verwonding van zijn broer staat het aantal slachtoffers volgens de Canadese politie op elf doden en negentien gewonden.

De politie liet eerder weten dat sommige slachtoffers een gericht doelwit leken bij de aanvallen, terwijl anderen willekeurig gekozen zouden zijn. De aanvallen vonden plaats in James Smith Cree Nation en in Weldon. De broers, 30 en 31 jaar oud, zouden daarna gevlucht zijn in een zwarte Nissan Rogue.