Een van de twee mannen die worden verdacht van een reeks steekpartijen in Canada is dood aangetroffen. Dat meldt de Canadese politie vannacht in een persconferentie. De andere verdachte is volgens de politie nog altijd op de vlucht.

Het gaat volgens de Canadese politie om twee broers. Van een van hen, Damien Sanderson, werd het lichaam buiten in het gas gevonden in de buurt van een woning waar de politie onderzoek deed. De man had zichtbare verwondingen, meldt de Canadese politie.

De andere verdachte, Myles Sanderson, heeft volgens de politie 'een lang strafblad' en is nog spoorloos. Hij zou mogelijk ook gewond zijn.

Bij de steekincidenten die zondag plaatsvonden in dorpjes op het platteland van de provincie Saskatchewan zijn tien mensen om het leven gekomen en minstens negentien anderen gewond geraakt, zo maakte de politie maandag bekend.

De politie liet eerder weten dat sommige slachtoffers een gericht doelwit leken bij de aanvallen, terwijl anderen willekeurig gekozen zouden zijn. De aanvallen vonden plaats in James Smith Cree Nation en in Weldon. De broers, 30 en 31 jaar oud, zouden daarna gevlucht zijn in een zwarte Nissan Rogue.