Een aardbeving in de Chinese provincie Sichuan heeft minstens 21 mensen het leven gekost. Ook zijn er tientallen gewonden gevallen, melden Chinese staatsmedia. Het is volgens persbureau Reuters de zwaarste aardbeving in de regio sinds 2017.

De beving had volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. Het Chinese persbureau Xinhua sprak zelf van een kracht van 6,8 op de schaal van richter.

Naast dodelijke slachtoffers richtte de aardbeving grote schade aan gebouwen en wegen, vooral in de buurt van het epicentrum. Ook hebben 40.000 mensen geen stroom doordat de lokale elektriciteitsvoorziening beschadigd raakte.

De publieke televisiezender CCTV toonde beelden van kroonluchters die aan een plafond slingeren, vallend puin en rotsblokken die een weg blokkeren. Het epicentrum lag in een bergachtige streek in de regio Luding, ruim 200 kilometer ten zuidwesten van de stad Chengdu. In deze miljoenenstad, die door een corona-uitbraak langer in lockdown blijft, werd de schok ook gevoeld. Dezelfde berichten kwamen uit Chongqing, op 500 km van Luding.

De autoriteiten in de stad Ya'an meldden veertien doden in het dorpje Shimian, in de buurt van het epicentrum. In het naburige Garze waren er zeven dodelijke slachtoffers te betreuren. De Chinese president Xi Jinping heeft opdracht gegeven alle benodigde reddingsdiensten naar het getroffen gebied te sturen.

Sichuan ligt op de rand van twee twee continentale platen die over elkaar schuiven. Aardbevingen komen er vaak voor. In 2008 werd er een met een magnitude van 7.9 gemeten, die meer dan 80.000 personen het leven kostte. De provincie wordt momenteel ook nog geteisterd door langdurige droogte, energietekorten en COVID-19.