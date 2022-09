De Britten krijgen vandaag te horen wie hun nieuwe premier wordt. Leden van de Conservatieve Partij mochten de afgelopen weken stemmen over de opvolger van Boris Johnson. De uitslag van die partijverkiezing wordt volgens Britse media aan het begin van de middag bekendgemaakt. Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss wordt gezien als de grootste kanshebber op de overwinning.

Johnson maakte deze zomer zijn vertrek bekend nadat zijn positie onhoudbaar was geworden. Hij lag politiek zwaar onder vuur vanwege een reeks schandalen, waaronder Partygate. Dat was een affaire rond feestjes met overheidspersoneel die plaatsvonden terwijl het land vanwege de coronapandemie in lockdown zat. Omdat Johnson nog voor het eind van zijn regeringsperiode stopt, mag zijn eigen partij een opvolger selecteren.

Leden van de Conservatieve Partij hadden in de laatste ronde de keuze tussen twee kandidaten: oud-minister van Financiën Rishi Sunak en Truss. Zij deed het goed in de peilingen en zou de derde vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk worden, na haar partijgenoten Margaret Thatcher en Theresa May.

Truss heeft premier Johnson niet laten vallen en zit nog steeds in zijn regering. Ze heeft eerder gezegd het jammer te vinden dat hij moet opstappen. Volgens Truss heeft haar politieke baas het fantastisch gedaan door het Verenigd Koninkrijk uit de EU te loodsen en door tijdens de pandemie snel vaccins te regelen. Sunak heeft de regering deze zomer verlaten, naar eigen zeggen uit onvrede met het economische beleid.

Als de winnaar van de partijverkiezing bekend is, moet Johnson nog naar de koningin om formeel zijn ontslag in te dienen. Dat gebeurt naar verwachting op dinsdag. Zijn opvolger krijgt daarna direct te maken met een paar loodzware dossiers, zoals hoge inflatie en het conflict in Oekraïne.

Kandidaten hebben verschillende ideeën over economische problemen

Om de economische problemen op te lossen, pleit Truss sterk voor belastingverlagingen, een traditioneel kroonjuweel voor de Conservatieven. Truss wordt daarom, vooral door haar eigen team, ook wel omschreven als de "laatste echte Tory" (de bijnaam van de Conservatieven).

Sunak is tegen lagere belastingen. Tijdens een eerder debat zei hij in reactie op Truss dat er "geen magische formule" is. Met name door de nasleep van de coronapandemie denkt hij juist aan hogere belastingen, zoals die op vermogen en voor bedrijven.

Wat betreft de Brexit zitten de kandidaten op dezelfde lijn: ze willen zo snel mogelijk af van de EU-regels. Sunak was voor het referendum in 2016 al een voorstander van het verlaten van de EU, Truss is inmiddels ook helemaal voor de Brexit.

Beiden zijn voor een strengere wetgeving ten aanzien van vluchtelingen. Voor Sunak is dat een gevoelig onderwerp, omdat zijn oma als migrant naar het Verenigd Koninkrijk kwam. Truss wordt verweten dat zij als minister van Buitenlandse Zaken het probleem te lang negeerde. Wel kreeg ze lof voor de snelle steun die het VK aan Oekraïne bood na de invasie van Rusland.