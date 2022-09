Acht mensen zijn omgekomen bij een val tijdens de beklimming van de Russische vulkaan Kljoetsjevskaja Sopka in het verre oosten van het land. Eerder meldden lokale autoriteiten dat het om zes doden ging. De vicepremier van de regio Kamtsjatka meldde maandagochtend dat er nog twee mensen zijn omgekomen, aldus persbureau Interfax.

De vicepremier zei de informatie te hebben gekregen van een van de gidsen, die vanaf de vulkaan per satelliettelefoon had gebeld. De Kljoetsjevskaja Sopka is de hoogste actieve vulkaan van Eurazië.

Een groep van tien klimmers uit verschillende delen van Rusland en twee gidsen waren dinsdag gestart met de beklimming van de 4.754 meter hoge vulkaan. Zaterdag kwamen zij op een hoogte van 4.200 meter in de problemen. Een deel van de groep viel van grote hoogte naar beneden.

Reddingswerkers probeerden de overgebleven leden van de groep, van wie één iemand een gebroken been zou hebben, zondag te bereiken. Maar zij moesten tweemaal omkeren, omdat een ijskoude en stormachtige wind het landen van hun helikopter onmogelijk maakte.

De temperatuur op de vulkaan kan 's nacht dalen tot 14 graden onder nul. Maandag zullen de reddingswerkers een nieuwe poging ondernemen om te landen op de vulkaan. De Kljoetsjevskaja Sopka staat te boek als zeer gevaarlijk voor klimmers vanwege zijn grote hoogte en het risico op vulkaanuitbarstingen.