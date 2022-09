Bij meerdere steekpartijen in verschillende dorpen op het platteland van Canada zijn zondag minstens tien doden en vijftien gewonden gevallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van de Canadese politie. Twee verdachten zijn op de vlucht.

De steekpartijen vonden kort na elkaar plaats, onder meer in de plaatsen James Smith Cree Nation en Weldon. De eerste meldingen kwamen vroeg in de ochtend rond 5.40 uur (lokale tijd) binnen. Volgens persbureau Reuters doet de politie onderzoek op dertien verschillende locaties.

De politie heeft een waarschuwing uitgegeven voor de provincie Saskatchewan, waar de steekpartijen plaatsvonden, en voor buurprovincies Alberta en Manitoba, meldt de Toronto Star.

Het lijkt erop dat sommige slachtoffers gericht werden aangevallen, terwijl anderen willekeurig gekozen zijn, aldus de politie. Over de toedracht is nog weinig bekend.

Volgens de politie kan het aantal gewonden nog oplopen. Mogelijk zijn lichtgewonde slachtoffers zelfstandig naar ziekenhuizen gegaan voor hulp. Ook het dodental kan verder oplopen. De gezondheidsautoriteiten in Saskatchewan melden dat meerdere gewonden "in kritieke toestand" verkeren.

Verdachten zijn nog steeds op de vlucht

De twee verdachten hebben dezelfde achternaam en zijn 30 en 31 jaar oud. De politie doet onderzoek naar hun relatie en of ze bekend waren bij de autoriteiten. Ze zouden "gewapend en gevaarlijk" zijn.

In eerste instantie zouden de verdachten zijn gevlucht in een zwarte Nissan Rogue. Het is onduidelijk of ze inmiddels van voertuig zijn gewisseld, meldt de politie. Ze werden voor het laatst gezien in de stad Regina, zo'n 320 kilometer ten zuiden van de locaties waar de steekpartijen plaatsvonden.

Volgens de Canadese premier Justin Trudeau wordt de situatie op de voet gevolgd. Hij noemde de aanvallen "verschrikkelijk en hartverscheurend".