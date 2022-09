Een privévliegtuig dat was opgestegen vanuit Zuid-Spanje is zondagavond neergestort voor de kust van Letland, meldt de Zweedse reddingsdienst. Aan boord van het toestel zouden vier mensen hebben gezeten, schrijven verschillende buitenlandse media. Van hen ontbreekt elk spoor.

Een Litouwse luchtmachthelikopter is op verzoek van buurland Letland naar de plaats van de crash gestuurd voor zoek- en reddingsacties, aldus de Litouwse luchtmacht. De Duitse krant Bild schrijft dat de inzittenden een piloot, een man, een vrouw en hun dochter zijn. Die informatie is niet bevestigd.

Voor het neerstortte in de Oostzee, volgde het toestel een opmerkelijke koers. Het vloog vanuit Jerez in Zuid-Spanje en draaide twee keer, bij Parijs en Keulen. Daarna stak het de Oostzee over, langs het Zweedse eiland Gotland.

Gevechtsvliegtuigen van een NAVO-missie in Estland zijn opgeroepen om het toestel te volgen. Zij meldden volgens de Zweedse reddingsdienst dat er niemand zichtbaar was in de cockpit van de Cessna. Ook kregen ze naar verluidt geen contact met het toestel.

De inzittenden van het vliegtuig waren tijdens de crash mogelijk buiten bewustzijn door drukverlies in de cabine, schrijft Bild. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend, behalve dat op de radar te zien was dat het vliegtuig vlak voor de crash snelheid en hoogte verloor, aldus de Zweedse reddingsdienst.