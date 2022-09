Liz Truss wordt premier van het Verenigd Koninkrijk. Leden van de Britse Conservative Party gaven maandag de voorkeur aan de huidige minister van Buitenlandse Zaken. Ze versloeg daarmee haar laatste uitdager Rishi Sunak en volgt de in juli afgetreden Boris Johnson op.

De overwinning van de 47-jarige Truss komt niet onverwacht. De ruim 170.000 partijleden gaven haar in de peilingen de voorkeur, hoewel Sunak favoriet was onder de 358 parlementariërs van de Conservative Party.

In totaal stemden iets meer dan 81.000 conservatieven op Truss, Sunak kreeg iets meer dan 60.000 stemmen. De opkomst was ruim 82 procent.

In haar dankwoord richtte Truss zich tot oud-premier Johnson. Ze noemde hem "haar vriend" die "van Kyiv tot Carlisle" gerespecteerd wordt. Ze prees hem voor de uitvoering van Brexit en zijn harde lijn tegen de Russische president Vladimir Poetin.

"Ik ga uitvoeren wat we onze stemmers in 2019 hebben beloofd", zei Truss verder. Ze beloofde met oplossingen te komen voor de hoge energieprijzen waar Britten mee te kampen hebben. Ook herhaalde ze haar belofte om belastingen te verlagen en de economie te stimuleren.

Truss bleef als enige kandidaat over na verschillende verkiezingsronden. De nieuwe Britse premier versloeg in totaal tien rivalen.

Campagne Truss kwam moeizaam op gang

De Liz for leader-campagne kwam in juli moeizaam op gang. Britse media noemden het amateuristisch dat de aspirant-premier er bij de lancering ruim een minuut over deed om op het podium te verschijnen.

En toen Truss er uiteindelijk was, kwam ze moeilijk uit haar woorden. "Klaar om te dienen, maar niet om uit te leggen waarom juist zij premier moet worden", schreef The Guardian daarover.

Bij de eerste stemronde onder de conservatieve parlementsleden eindigde Truss met vijftig stemmen nog teleurstellend als derde. Sunak won die eerste ronde met 88 stemmen, gevolgd door handelsminister Penny Mordaunt (67 stemmen)

Truss wisselde jong van partij en draaide bij Brexit

Truss staat bekend als harde Brexiteer, hoewel ze tijdens het onafhankelijkheidsreferendum in 2016 tegen de Brexit stemde. Ze was bang dat die tot meer regels zou leiden en de handel met de EU zou bemoeilijken. Later veranderde de buitenlandminister van gedachten.

Tijdens haar studietijd was de in 1975 geboren Truss voorzitter van de universiteitsafdeling van de Liberal Democrats. Ze maakte in 1996 de overstap naar de Conservative Party.

Truss belooft belastingverlagingen

Ze belooft de huidige problemen in het Verenigd Koninkrijk aan te pakken met belastingverlagingen. Die zullen vooral ten goede komen aan de rijkste Britten, maar geven de economie volgens Truss een nieuwe impuls. Ook wil ze de onafhankelijkheid van de Britse centrale bank inperken en flink bezuinigen op de publieke sector.

In 2010 werd Truss verkozen in het Lagerhuis voor een kiesdistrict in de oostelijke Engelse county Norfolk. Vanaf 2012 vervulde ze een keur aan kabinetsposten onder drie verschillende premiers: van staatssecretaris van Onderwijs tot minister van Buitenlandse Zaken.

Sunak afgestraft voor in de steek laten van Boris Johnson

De kansen van Sunak slonken snel toen de uiteindelijke keuze bij de circa 160.000 partijleden kwam te liggen. Velen van hen vonden de oud-minister van Financiën te gewiekst en niet authentiek genoeg.

Daarnaast namen de partijleden het Sunak kwalijk dat hij als prominente bewindspersoon de val van Johnson inluidde door uit het kabinet te stappen. Truss stond juist bekend als een medestander van Johnson.