Haar rivaal Rishi Sunak was favoriet onder parlementariërs van de Conservatieve Partij, maar al snel werd duidelijk dat de partijleden de voorkeur gaven aan Liz Truss als opvolger van Boris Johnson. Met haar overwinning krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier die vooral bekendstaat als politieke kameleon. Nu zal moeten blijken of ze genoeg in haar mars heeft om de Britten door de naderende zware winter te loodsen.

De kansen van Sunak slonken snel, nadat de uiteindelijke keuze bij de circa 170.000 partijleden kwam te liggen. Veel van hen vinden de oud-minister van Financiën te glad, niet authentiek genoeg. Daarnaast wordt hem kwalijk genomen dat hij de prominentste bewindspersoon is die de val van Johnson inluidde door uit het kabinet te stappen. Hij die het mes hanteert, zal nooit koning worden, luidt een gevleugeld gezegde uit de Britse politiek.

Als het aan de partijleden had gelegen, had Johnson het veld niet hoeven ruimen. Hoewel hij na de vele schandalen die zijn bewind tekenden vreselijk impopulair is bij de Britse kiezer in het algemeen, laten peilingen zien dat hij de strijd om het partijleiderschap ruimschoots zou hebben gewonnen als hij het had opgenomen tegen Truss en Sunak. Meer dan twee derde van de Conservatieve partijleden zou op hem hebben gestemd. Maar Johnson deed niet mee, en dus is het Truss geworden.

Zij neemt haar intrek in 10 Downing Street op een ongekend moeilijk moment. De inflatie is in veertig jaar niet zo hoog geweest en dreigt in de komende maanden nog veel verder te stijgen. Dankzij de energiecrisis holt de Britse economie naar een flinke recessie. De coronacrisis en de nasleep van de Brexit zorgen ervoor dat het Verenigd Koninkrijk extra hard wordt geraakt. Veel huishoudens hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen, waardoor voor hen een zware winter dreigt.

'Vastbesloten en fel, maar zonder veel focus'

Liz Truss werd in 1975 geboren in een gezin dat ze zelf omschrijft als "linkser dan Labour". Als dochter van een hoogleraar en een verpleegkundige groeide ze op in Schotland en het noorden van Engeland, gebieden die niet gelden als Conservatief achterland. Truss ging naar een middelbare staatsschool in Leeds, niet naar een privéschool, zoals veel van haar Conservatieve collega's. Daarna maakte ze wel haar opwachting aan een elite-universiteit, de University of Oxford.

Tijdens haar studietijd was ze voorzitter van de universiteitsafdeling van de Liberal Democrats, de centrumpartij uit de oppositie die regelmatig stemmen afsnoept van de Conservatieven, maar zelden deelneemt aan regeringen.

De politieke standpunten van de student Truss waren radicaal te noemen: ze sprak zich uit voor afschaffing van de monarchie en legalisatie van softdrugs. Maar ook destijds vroegen sommige van haar partijgenoten zich af in hoeverre ze dat echt meende. "Ik denk dat ze iemand is die haar verhaal afstemt op het publiek waartegen ze praat. Ik weet oprecht niet of ze ooit echt heeft geloofd wat ze zegt, toen of nu", zei Neil Fawcett, die in die tijd campagne voerde met Truss, tegen CNN.

Anderen twijfelen minder aan haar oprechtheid en omschrijven haar vooral als vastbesloten en fel, maar "unfocused". Truss zou zich altijd met volle overgave op haar gekozen koers werpen, zonder per se helder voor ogen te hebben waar die haar uiteindelijk moet brengen.

Truss maakte in 1996 de overstap naar de Conservatieve Partij en ging na haar afstuderen aan de slag als verkoper, econoom en adjunct-directeur van een denktank. Ze werd in 2010 verkozen tot het Lagerhuis voor een kiesdistrict in de oostelijke Engelse county Norfolk. Sinds 2012 vervulde ze een keur aan kabinetsposten onder drie verschillende premiers, van staatssecretaris voor Onderwijs tot minister van Buitenlandse Zaken.

Brexit-draai, handelsoorlog met EU mogelijk

Truss was in aanloop naar het Brexit-referendum in 2016 een prominente stem binnen de campagne om het Verenigd Koninkrijk in de EU te houden. Tegenwoordig is ze fel voorstander van de Brexit. Ze belooft alle resterende wetgeving in het VK die een EU-grondslag heeft te schrappen. Ook wil ze de uittredingsovereenkomst die haar voorganger Johnson sloot met Brussel op losse schroeven zetten door het zogeheten Noord-Ierland-Protocol te verscheuren. Als ze dat doorzet, is een handelsoorlog met de EU bijna onafwendbaar, zeggen deskundigen.

Truss spiegelt zich graag aan Margaret Thatcher, de Conservatieve premier die de kwakkelende Britse economie tijdens de jaren tachtig ingrijpend hervormde. Ze wil de huidige problemen aanpakken met belastingverlagingen. Die zullen vooral ten goede komen aan de rijkste Britten, maar volgens Truss geven belastingverlagingen de economie een nieuwe impuls. Ook wil ze de onafhankelijkheid van de Britse centrale bank inperken en flink bezuinigen op de publieke sector.

Veel economen zetten grote vraagtekens bij die plannen. Zij stellen dat belastingverlagingen de inflatie nog verder zullen doen oplopen en de Britse huishoudens die nu moeite hebben rond te komen niet genoeg zullen helpen. De financiële markten worden bovendien nerveus als regeringen zich direct gaan bemoeien met het beleid van centrale banken, waardoor investeerders wegblijven.

Verdeelde partij en vervreemde kiezer

De Conservatieve partijleden mogen zich dan overtuigend achter Truss hebben geschaard, maar dat geldt niet voor haar parlementaire collega's. Meer dan de helft van hen had liever Sunak als premier gezien. Het wordt een flinke uitdaging voor Truss om de partij te herenigen en de uitdagingen van wat de zwaarste winter in decennia dreigt te worden het hoofd te bieden. Boris Johnson zou haar het leven ook nog flink zuur kunnen maken, mocht hij besluiten een poging tot een Berlusconi-achtige terugkeer te wagen.

En dan hebben we het nog niet eens over de Britse kiezer, die na ruim twaalf jaar van Conservatieve regeringen klaar lijkt voor een verandering. In de peilingen heeft oppositiepartij Labour momenteel een ruime voorsprong op de Tory's.