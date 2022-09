3,4 miljoen kinderen in Pakistan hebben noodhulp nodig na overstromingen als gevolg van de maandenlange hevige neerslag, meldt UNICEF. Onder de tot nu toe ruim twaalfhonderd getelde dodelijke slachtoffers zouden bovendien zo'n vierhonderd kinderen zijn.

Pakistan wordt dit jaar ongekend hard getroffen door regen. Sinds juni is er zoveel neerslag gevallen dat een derde van het Aziatische land onder water staat.

Door seizoensgebonden regens (moessons) zijn overstromingen geen zeldzaamheid. De regenval van afgelopen maanden was echter de zwaarste in ruim tien jaar.

Save the Children onderschrijft de zorgen van UNICEF. "De situatie is erger dan tijdens de overstromingen van 2010", vertelt een woordvoerder van de kinderhulporganisatie tegen NU.nl. "Wij spreken van een monstermoesson."

In 2010 kwamen zo'n tweeduizend Pakistanen om door overstromingen. Naar schatting veertien miljoen inwoners van het land raakten dakloos.

Sommige getroffen gebieden moeilijk te bereiken

Save the Children laat weten in drie Pakistaanse provincies hulp te bieden. Daaronder is ook de zwaar getroffen provincie Beloetsjistan. Medewerkers van de hulporganisatie hebben moeite om alle getroffen gebieden te bereiken.

UNICEF schat dat zo'n 16 miljoen kinderen in het 220 miljoen inwoners tellende Pakistan last hebben van de hevige regenval. Het kinderfonds vreest dat nog meer slachtoffers zullen vallen door het uitbreken van ziekten.

Achttienduizend Pakistaanse scholen zijn door het water verzwolgen. Hetzelfde geldt volgens UNICEF voor 1,1 miljoen woningen. Dit weekend is er nieuwe regenval.