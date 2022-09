In de Gazastrook zijn zondagochtend twee Palestijnen terechtgesteld omdat ze zouden hebben samengewerkt met Israël. Ook drie anderen die voor moord waren veroordeeld zijn geëxecuteerd, staat in een verklaring van Hamas, de organisatie die de Gazastrook bestuurt.

Een van de wegens collaboratie geëxecuteerde mannen zou in 1991 Israël hebben geïnformeerd over "verzetsstrijders" en de locatie waarvandaan zij projectielen op Israël afschoten hebben doorgegeven. De andere zou in 2001 het Israëlische leger informatie hebben gegeven die leidde tot een beschieting en "het martelaarschap van burgers", luidt de verklaring.

Leden van Hamas vuren geregeld zelfgemaakte projectielen af op Israël. Als represaille voert het Israëlische leger bombardementen uit op doelen in de Gazastrook. Ook is Israël het gebied een aantal keren binnengevallen.

Hamas bestuurt de tussen de Middellandse Zee en Israël ingeklemde Gazastrook sinds 2007. De Europese Unie beschouwt de organisatie als terroristische groepering. Op grond daarvan zijn strafmaatregelen als de bevriezing van tegoeden en economische middelen van kracht.