De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn opvolger Joe Biden tijdens een rally in de staat Pennsylvania "een vijand van de staat" genoemd. Trump is onder meer boos vanwege een FBI-inval in zijn huis. Zijn opmerking volgt op een recente tv-toespraak van Biden, waarin de huidige president waarschuwde voor "aanvallen op de democratie".

Er waren enkele duizenden Trump-aanhangers aanwezig bij de rally. De oud-president waarschuwde voor "een reactie zoals niemand die ooit heeft gezien" vanwege de "bespottelijke" doorzoeking van zijn woning in de staat Florida.

"Het gevaar voor de democratie komt niet van rechts, maar van radicaal-links", zei Trump tegen de juichende menigte.

Trump noemde Bidens toespraak van eerder deze week de "wreedste, haatdragendste en meest tot verdeeldheid zaaiende speech die ooit door een Amerikaanse president is gegeven". Biden noemde zijn voorganger Trump en diens radicale aanhangers in een tv-toespraak een bedreiging voor het land.

Tijdens die speech, die door verschillende Amerikaanse tv-zenders werd uitgezonden, zei Biden dat de VS zichzelf lange tijd heeft gerustgesteld met het idee dat de Amerikaanse democratie onfeilbaar is. "Maar dat is niet het geval."